Защита кузова Voyah Free плёнкой Nano Link Standard 240

И снова в наших стенах Voyah Free. Хотя в наших работах есть аналогичный автомобиль, а мы стараемся не выкладывать одинаковые посты, про этот проект мы всё же решили рассказать отдельно.

Владелец этого автомобиля записывался ещё за месяц до визита к нам. Он должен был приехать в Москву в определённый день, забрать автомобиль у дилеров, пригнать его к нам на оклейку, забрать и уехать на нём в Карелию. Если в недавней нашей истории Land Rover Defender уехал туда путешествовать, то этот Voyah Free направлялся туда на ПМЖ.

Мы уточнили у владельца, как, где и в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль, после чего предложили наш вариант материала — плёнку Nano Link Standard — и несколько альтернативных вариантов и рассказали, чем они будут отличаться. По итогу для защиты кузова Voyah Free была выбрана глянцевая полиуретановая плёнка Nano Link PPF Standard толщиной 240 микрон.

Кроме самого кузова Voyah Free, мы выполнили антигравийную защиту всех чёрных глянцевых элементов на кузове: они занимают почти 30% автомобиля и очень легко царапаются. В дополнение мы сделали шумоизоляцию дверей и колёсных арок.

Ну, и небольшое видео с процессом работы антигравийной защиты автомобиля Voyah Free.

