Оклейка авто матовой плёнкой

Сегодня одна из самых популярных услуг в студиях автостайлинга – это оклейка автомобиля матовой плёнкой. «Бархатистое» матовое покрытие кардинально меняет внешний вид машины, делает цвет кузова ровным и глубоким, а грани – чёткими и контрастными.

Интересно, что первые матовые плёнки цвета хаки были изготовлены в США по заказу Пентагона. Покрытие без глянца, скрывающее солнечные блики, во-первых, маскировало военную технику, во-вторых, делало её визуально больше и агрессивнее.

Сейчас матовые плёнки общедоступны, и выбирают их вовсе не для маскировки. Наоборот: оклейка машины матовой плёнкой сразу выделяет её в транспортном потоке. И хотя эта услуга очень востребована, много ли таких автомобилей вы видите каждый день?

Если вы хотите «освежить» вид своего автомобиля или изменить заводской цвет на тот, что нравится больше, цветная матовая плёнка – оптимальное решение. Она не только придаёт машине особый стиль, который говорит о вкусе и достатке владельца. Это ещё и надёжная защита кузова от механических и химических повреждений.

Преимущества оклейки прозрачной матовой плёнкой

Иногда бывает так: оригинальный цвет автомобиля нравится, но хочется, чтобы он был не глянцевым, а матовым. У производителей данная опция стоит на порядок дороже, а уход за таким заводским покрытием – дело хлопотное. Если на матовом ЛКП появляются сколы и царапины, полировать его нельзя – нужно перекрашивать. А попасть в цвет в этом случае очень и очень сложно.

Оклейка матовой прозрачной плёнкой разом избавляет от всех этих проблем.

Во-первых, кузов с матовым полиуретановым покрытием получает надёжную антигравийную защиту на несколько лет. Больше ему не страшны песок и гравий, мойка, дорожные реагенты и другие агрессивные факторы.

Во-вторых, при желании можно легко сделать автомобиль снова глянцевым. Плёнка удаляется бесследно, не повреждая ЛКП. Поэтому, если вы слышали обратное, будьте уверены: это примеры тех, кто отдал свой автомобиль в руки непрофессионалов.