Антигравийная защита плёнкой — незаменимая услуга для автомобиля

Как бы аккуратно не эксплуатировался автомобиль, его кузов неизбежно подвергается механическим воздействиям. Из-под колес во время езды вылетает мелкий гравий, небольшие притертости или град. Все это приводит к образованию на лакокрасочном покрытии сколов, царапин, трещин, которые не только портят внешний вид авто, но и сказываются на сроке службы его кузова. Избежать таких повреждений позволит антигравийная защита кузова автомобиля плёнкой – специальное покрытие, которое позволяет машине выглядеть идеально на протяжении долгих лет.

Какие задачи позволяет решить антигравийная плёнка?

• защита кузова и лакокрасочного покрытия. Плёнка не даст краске выцвести под воздействием солнечных лучей, покрыться царапинами и сколами, потускнеть из-за использования агрессивных моющих средств;

• увеличения срока службы машины. Антигравийная защита плёнкой не допустит нарушения целостности лакокрасочного покрытия автомобиля, а значит предотвратит коррозийное поражения кузова, которое приводит к необходимости дорогостоящего ремонта или полной замены транспортного средства;

• улучшения внешнего вида автомобиля. Антигравийная защита автомобиля может выполняться только с помощью прозрачной полиуретановой плёнки. При желании клиента можно оклеить в матовый полиуретан кузов. Какой бы вариант плёнки не был выбран, он сделает заводское покрытие машины более глубоким и ярким.

Как выполняется защита автомобиля антигравийной плёнкой?

Защита кузова антигравийной плёнкой подразумевает нанесение на предварительно подготовленную поверхность машины специального полимерного материала. Он отличается высокой прочностью, довольно толстый и эластичный, поэтому визуально незаметен даже на поверхностях сложной формы.

Существует как полная, так и частичная антигравийная защита кузова автомобиля. В первом случае антигравийная плёнка наносится на весь кузов, а во втором – только на те его элементы, которые больше всего подвержены повреждениям (бамперы, пороги, крылья и т. д.). Сколько прослужит защита автомобиля антигравийной плёнкой, зависит от используемых материалов. В среднем, покрытие способно защищать машину от 5 до 10 лет.

Важной характеристикой антигравийной плёнки является и то, что она удаляется просто и без следов. Поэтому при необходимости, покрытие можно будет без труда снять.

Единственное, что стоит учесть, – это то, что оклейка автомобиля антигравийной плёнкой является достаточно сложным процессом, поэтому доверяйте свои машины только профессионалам!