Оклейка Зикр 001 плёнкой Union PPF

У каждого владельца свои предпочтения по плёнкам. Кому-то нужна более толстая, кому-то — чтобы больше блестела, кому-то — чтобы меньше пачкалась, кому-то — чтобы реже мыть и она не портилась, для кого-то важен срок службы. Универсальной плёнки не существует, потому мы стараемся подобрать материал под запросы клиента и не привязаны к определённому бренду. Владельцу этого Зикра мы посоветовали плёнку Union толщиной 215 микрон.

Первым этапом стала оклейка кузова Зикр 001 защитной плёнкой. Это прочный материал, который спасает от сколов, царапин и выгорания. Он ещё и самовосстанавливается при мелких повреждениях — небольшие царапины исчезают от тепла.

Вторым этапом шли работы по детейлингу. Нежно-мятный салон мы защитили керамикой, чтобы предотвратить окрашивание, а на стёкла нанесли антидождь.

Дополнительно мы забронировали лобовое стекло. Плёнка позволяет защитить его от сколов и трещин, которые могут возникнуть при попадании камней и других предметов. Это не только повышает безопасность, но и сохраняет отличную обзорность для водителя.

Кроме кузова, мы оклеили защитной плёнкой все чёрные глянцевые элементы на кузове, переднюю и заднюю оптику. Плёнка придала автомобилю ещё больше блеска и обеспечила надёжную защиту лакокрасочного покрытия от мелких царапин, камней и дорожных реагентов.

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