Оклейка Geely Monjaro плёнкой Hexis Bodyfence X

Если пару лет назад в нашей студии очень часто появлялись BMW, Mercedes и Skoda, то сейчас вместо Skoda стали приезжать автомобили Geely.

Комплексная шумоизоляция Geely Monjaro

Первый этап работ с этой машиной — комплексная шумоизоляция салона Geely Monjaro. Мы выполнили шумоизоляцию дверей, колёсных арок и багажного отсека. Шумоизоляция дверей уберёт значительную часть шума с улицы и улучшит звучание штатных динамиков. Шумоизоляция колёсных арок позволит комфортно ездить по гравию.

Оклейка кузова Geely Monjaro полиуретановой плёнкой

Второй этап — полная оклейка кузова Geely Monjaro глянцевой полиуретановой плёнкой. Помимо самого кузова, все хромированные элементы мы также заклеили полиуретаном. Для оклейки Geely Monjaro выбрали материал от производителя Hexis. Предыдущий автомобиль у клиента был оклеен матовой плёнкой этого же производителя, и никаких проблем за 5 лет она ему не доставила. Выбор был очевиден сразу!

Владелец этой машины занимается ремонтом подушек безопасности у нас на территории. Иногда заходит в гости. Поэтому вопрос с выбором места не стоял!

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